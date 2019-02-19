Основной темой на российском рынке вновь стали ожидания внешних ограничений. В Великобритании решили раскрутить очередную серию из истории с отравлением Скрипалей, в Европе говорят о необходимости согласования санкций вместе с США, а в США, пока был выходной, новостей не было. Тем не менее основной удар приняли на себя наиболее ликвидные фишки, которые, как правило, пользуются повышенным спросом у нерезидентов: Сбербанк (-1,83%), «ВТБ» (-0,74%), «Газпром» (-1,64%), «НОВАТЭК» (-1,13%). Несложно догадаться, что свежие американские инициативы акцентированы на ограничение возможностей РФ по экспорту газа. Среди самых слабых бумаг также оказались «МТС» (-2,51%), «Интер РАО» (-2,3%), Yandex (-1,78%). В качестве защитных активов выступили бумаги производителей драгоценных металлов «Полюс» (+1,61%) и Polymetal (+1,52%). Впрочем, у нефтяников дела также были неплохи, если учитывать факт удержания котировок Brent выше $66 за баррель. Активность во второй половине дня начала существенно снижаться, и к закрытию торгов объём сделок на основной секции составил лишь 34,132 млрд рублей.

Динамика российской валюты не подтверждает идею массового выхода нерезидентов из российских активов. Рубль преимущественно укреплялся против доллара, как это делали его коллеги по сырьевому цеху. В самом деле, платёжный баланс РФ оставался положительным в январе, профицит бюджета составил 3,7%, а нефть в феврале вовсе поднялась выше $66 за баррель Brent, что уже более 20% роста в текущем году. Кроме того, начинаются мероприятия подготовки налоговых платежей, что традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Собственно говоря, в устойчивости рубля и российской кредитоспособности не сомневается и агентство Fitch, которое имеет позитивный прогноз по кредитному рейтингу РФ. Соответственно, после первоначального шока от возобновления обсуждения антироссийских ограничений в американском сенате рубль указывает на достаточно спокойное состояние инвесторов.

Торги в США не проводились по причине Дня президентов. В Европе день завершился неоднозначным закрытием индексов. Германский DAX оказался в небольшом минусе из-за слабости бумаг производителей автомобилей. В прессе появилась информация о том, что в минувшие выходные Министерство торговли США предоставило местной администрации доклад по ситуации с импортом автомобилей и его влиянию на безопасность страны. Предполагается, что США могут повысить пошлины на импортные автомобили на 25%. В Еврокомиссии уже ответили на подобные варианты развития ситуации предупреждением об ответных мерах. Меж тем бумаги производителей автомобилей были под давлением, как, например, акции Volkswagen AG, которые упали на 1,41%. Производитель полупроводников ams AG (+3,52%) объявила новую стратегию диверсификации продукции, чтобы не уповать лишь на продажи техники Apple. По итогам торгов DAX — 11299,20 п. (-0,01%), CAC 40 — 5168,54 п. (+0,30%), FTSE 100 — 7219,47 п. (-0,24%).

В понедельник появилось заявление Белого дома США о том, что торговые переговоры с Китаем продолжатся во вторник в Вашингтоне. Как минимум, на рынках рассчитывают, что в начале марта американские тарифы не будут повышены. Как максимум, в течение марта может состояться встреча США и КНР на высшем уровне, чтобы окончательно закрепить договорённости по торговым вопросам. Новый день в Азии проходил уже не столь позитивно, так как статистика последних недель явно указывает на ослабление экономического роста. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21313,41 п. (+0,15%), Hang Seng — 28260,04 п. (-0,31%), Shanghai Composite — 2744,10 п. (-0,37%).

Рынок нефти продолжает получать сигналы о сокращении предложения. Официальная статистика Саудовской Аравии говорит о том, что экспорт нефти в декабре упал до 7,69 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,235 млн баррелей суточных поставок в ноябре. Ещё на прошлой неделе министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии заявлял о том, что в марте экспортные поставки сократятся до 6,9 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск Brent — $66,28 (-0,33%), WTI — $56,2 (+0,39%), золото — $1327,2 (+0,39%), медь — $6243,51 (+1,20%), никель — $12410 (-0,36%), палладий — $1445,1 (+2,69%), платина — $810,3 (+0,42%).

Индекс доллара подрастал на 0,14% до 96,745 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,13 (-0,11%), GBP-USD — $1,29 (-0,16%), USD-JPY – 110,61 (+0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии торговались в минусе, сырьевые валюты слабели, а нефть дешевела. Вероятно, что в начале дня отечественный рынок попытается вновь протестировать уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи. В США возобновляется рабочая неделя, а это означает рост вероятности новых заявлений по поводу различных ограничительных мер для РФ. Утренний фон и возможные новости могут помешать рынку восстанавливаться.