Очень спокойный день, поскольку рынки США были закрыты по случаю Дня президентов, и многие трейдеры в Европе и Латинской Америке взяли выходной. Мировые бенчмарки закрылись почти без изменений, Bunds 10Y YTM — 0.11% (+1 бп).

В облигациях EM не наблюдалось масштабных движений, за исключением бумаг ЮАР, которые восстанавливались после недавнего снижения, SOAF 48 YTM — 6.22% (-4 бп).

Бразильский реал подешевел, поскольку принятие пенсионной реформы в Конгрессе продвигается «со скрипом», BRL — 3.73 (-0.97%). Ослабление бразильского реала способствовало снижению также и аргентинского песо, ARS — 38.72 (-0.35%).

Российские суверенные облигации закрылись без изменений, доходности ОФЗ упали на 2-3 бп на фоне низких объемов торгов.



