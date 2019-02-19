Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть изменяются разнонаправленно после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок противоречивы.

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с Днем президентов.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра почти не изменяет позиций.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,1% в ожидании продолжения переговоров по Brexit.

На торгах в Азии утром, после уверенного повышения накануне, наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%. На площадках Китая индексы снижаются в пределах 1% в рамках коррекции. Новый раунд торговых переговоров с США на высоком уровне пройдет 21-22 февраля в Вашингтоне, однако обсуждения на уровне менее высокопоставленных чиновников начнутся уже во вторник.

Нефтяные фьючерсы с утра изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5% после попыток роста накануне. Цены на нефть Brent держатся выше отметки 66 долл, а котировки WTI находятся выше 56 долл. Ближайшими сопротивлениями для Brent и WTI выступают отметки 66,91 долл и 57,20 долл соответственно. На этой неделе из-за продолжительных выходных в США еженедельные отчеты по запасам будут опубликованы на день позже – в среду и четверг, поэтому инвесторам на рынке нефти придется ориентироваться на общеэкономические факторы.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника в минусе, ниже психологических уровней 2500 и 1200 пунктов (также район средних полос Боллинджера дневного графика). Ближайшими важными поддержками для индикаторов выступают уровни 2450 и 1150 пунктов – при их пробитии стоит ожидать ускорения продаж. В целом индексы выглядят готовыми как к “бычьему”, так и к “медвежьему” краткосрочному сценарию.

Рубль завершил торги почти без изменений против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 66,25 руб, при пробитии которой может направиться к 65,90 руб. Пара евро/рубль консолидируется у отметки 74,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которой может вернуться в район 74 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль скорее всего изменятся незначительно в отсутствие сильных сигналов из-за рубежа. На рынке, вероятно, будет наблюдаться консолидация в ожидании новостей по санкционной тематике и прогресса в торговых переговорах США и КНР. В целом в краткосрочной перспективе “быки” на российских площадках все еще рискуют оказаться под шквалом продаж в случае объявления о санкциях.