Мы считаем, что российский рынок откроется небольшим ростом после вчерашнего падения.

Вчера российский рынок закрылся снижением – индекс Мосбиржи (-0,7%), РТС (-0,04%).

В числе аутсайдеров оказались МТС (ао) (-2,51%), Интер РАО (-2,30%), Сбербанк (ао) (-1,83%), Сбербанк (ап) (-1,78%), Okey (LSE) (-1,71%).

Лидерами роста стали ОГК-2 (+6,03%), Полюс (+1,61%), Полиметалл (+1,52%), ЛСР (+1,18%), Распадская (+1,17%).

Нефть марки Brent в ходе торгов в понедельник достигала $66,8/барр., во вторник утром последовала некоторая коррекция в связи с усилениям беспокойства относительно замедления спроса.

Чистая прибыль HSBC за 2018 г. оказалась хуже ожиданий после непростого четвертого квартала, когда на мировых рынках наблюдались распродажи и снижение активности. Прибыль банка до налогообложения в 2018 г. составила $19,89 млрд (+15,9%), выручка – $53,78 млрд (+4,5%) против прогнозируемых $55,67 млрд (+6,28%).

Euro Stoxx 50 прибавил 0,11%.

Вчера азиатские рынки существенно выросли – Shanghai Composite прибавил 2,68%. Сегодня на торгах наблюдается разнонаправленная динамика из-за возобновившийся геополитической напряженности между Китаем и США. Представитель МИД КНР заявил, что Белый дом ведет политику дискредитации Huawei для того, чтобы нанести удар по экономике и технологическому развитию Китая.

На текущий момент стороны договорились о том, что Китай сократит сальдо торгового баланса за счет увеличения импорта из США, однако такие вопросы как кража интеллектуальной собственности и субсидии, которые Пекин предоставляет своему бизнесу, пока не решены.

В понедельник Белый дом заявил, что переговоры продолжатся в Вашингтоне во вторник, встречи на более высоком уровне состоятся 21 и 22 февраля.

Nikkei (+0,08%), Shanghai (-0,35%).

DXY (+0,02%), S&P 500 futures (-0,01%), Brent futures (-0,33%).