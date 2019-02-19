В среду 20 февраля Новатэк опубликует финансовые результаты по МСФО за 4к18. По нашим оценкам, в отчетном периоде выручка компании по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 23% в долларовом выражении и на 40% – в рублях. Рублевое значение EBITDA, по нашим расчетам, повысилось, в то время как долларовый показатель остался на прежнем уровне вследствие ослабления рубля примерно на 14%. Согласно нашим оценкам, чистая прибыль по итогам 4к18 снизилась примерно на 23% г/г вследствие убытка от участия в аффилированных компаниях (прежде всего, Ямал СПГ) в размере 165 млн долл., вызванного, в свою очередь, ослаблением рубля на 5% по отношению к евро.

Рост выручки замедляется. Ямал СПГ, как мы считаем, стал главным источником изменений финансовых показателей Новатэка в 4к18. В связи с этим проектом выручка компании повысилась, но в то же время выросли расходы на закупку сырья. Новатэк не раскрывает ни цену, по которой реализуется СПГ, ни цену его закупки, но мы полагаем, что влияние этих показателей на размер EBITDA будет ограниченным. По нашим расчетам, выручка компании по итогам 4к18 повысилась на 23% г/г (до 3 571 млн долл.), главным образом за счет ускоренного ввода в эксплуатацию второй и третьей линий проекта Ямал СПГ. Мы также полагаем, что в 4к18 Ямал СПГ не смог воспользоваться премией к спотовой цене на азиатском рынке из-за отсутствия доступа к североморскому маршруту. В то же время продажи жидких углеводородов, по нашим оценкам, в целом не изменились в годовом сопоставлении. В результате рост общей выручки замедлился с 51% г/г в 3к18 до 23% г/г в 4к18, прежде всего из-за снижения цен (в отчетном периоде цена на нефть снизилась на 9% к/к).

Рентабельность снизилась. В 4к18 расходы Новатэка на уплату налогов, помимо налога на прибыль, сократились на 6% г/г, а транспортные расходы вследствие ослабления рубля снизились на 3% г/г, что, как мы считаем, компенсировало рост затрат на закупку сырья. Однако определяющее влияние на размер расходов оказали закупки СПГ, стоимость которых повысилась на 45% к/к (до 650 млн долл.). В результате, по нашим расчетам, суммарные затраты на закупку выросли на 89% г/г (1 650 млн долл.) из-за увеличения поставок с Ямал СПГ. Исходя из этого, по нашим оценкам, EBITDA Новатэка за 4к18 составила 950 млн долл., а рентабельность EBITDA снизилась на 5 пп (до 27%), учитывая сравнительно небольшую маржу, которую компания получает от продаж СПГ (в 2019 г. объем таких операций, как ожидается, снизится вследствие перехода Ямал СПГ на поставки в рамках долгосрочных контрактов).

На размере чистой прибыли отразилось ослабление рубля. Влияние Ямал СПГ на финансовые показатели Новатэка также связано с консолидацией доли дочернего предприятия в чистой прибыли материнской компании. Это влияние выражается в изменении операционных результатов компании и валютных убытках, обусловленных значительным размером непогашенной задолженности в евро. Исходя из этого мы прогнозируем снижение чистой прибыли Новатэка по итогам 4к18 на 23% г/г (до 585 млн долл.), учитывая, что третий квартал подряд компания терпит убытки от участия в аффилированных предприятиях (прежде всего, Ямал СПГ), размер которых, по нашим расчетам, в 4к18 достиг 165 млн долл. (против прибыли в 100 млн долл. за 4к17) вследствие ослабления рубля на 5% к/к по отношению к евро. Отметим, что отчасти этот убыток должен, как мы ожидаем, компенсироваться доходом от курсовых разниц на сумму 132 млн долл. По нашим оценкам, свободный денежный поток Новатэка за 4к18 (до изменений оборотного капитала) составил 493 млн долл., сократившись на 42% г/г в результате капзатрат в размере 356 млн долл. (это означает, что в целом за 2018 г. Новатэк инвестировал примерно на 10% меньше по сравнению с 90 млрд руб., которые прогнозировала сама компания).



