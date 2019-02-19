Вчера выходной день в США закономерно обеспечил спокойствие на мировых финансовых рынках: котировки и глобальных, и российских активов изменились несущественно. Глядя за пределы вчерашней сессии и абстрагируясь от «шокового» эффекта санкционных заголовков, одной из наиболее интересных тем последних недель выглядит очередной рывок вверх цен на нефть. Так, только за последние 5 торговых дней – с 12 по 18 февраля – котировки Brent подскочили на 8.1%, закрепившись уже выше отметки $66/барр.

Согласно последнему исследованию сырьевых аналитиков Societe Generale, изменения цены на нефть в последние месяцы в большей степени объяснялись рыночными ожиданиями относительно предложения, нежели спроса на «черное золото». С этой точки зрения, например, последний рывок нефти вверх логично объясняется сообщениями о том, что добыча в Саудовской Аравии продолжит сокращаться в марте 2019 года. В глазах участников рынка значимость этого фактора вполне может перевешивать опасения касательно устойчивости мировой экономики и, как следствия, спроса на сырье.

При этом, взгляд аналитиков Societe Generale на фундаменталии нефтяного рынка остается без изменений: сохранение переизбытка нефти в начале 2019 года и сбалансированное состояние рынка в дальнейшем. Как следствие, оснований для пересмотра прогноза по нефтяным котировкам пока нет: Brent $64.3/барр. в среднем по году, $70/барр. в 4к’19. В силу действия «бюджетного правила» российские активы куда меньше реагируют на колебания нефтяного рынка, чем в прошлые годы, – лишь масштабные движения Brent способны вернуть эту корреляцию.



