В связи с выходными в США активность на рынке евробондов в начале недели была крайне низкой – доходности 10-летних бенчмарков ЕМ остались преимущественно без изменений: РФ – на уровне 4,8% годовых, ЮАР – 5,32% годовых, Турции – 6,91% годовых, Бразилии – 5,44%; Мексики – 4,42% годовых; UST’10 — 2,66% годовых.

Важным событием для рынка станет публикация протоколов последнего заседания ФРС США, которые могут дать намек на возможные сроки завершения / приостановки сокращения баланса американского Центробанка – это может придать новый импульс возобновления спроса на активы ЕМ.

Ждем консолидации рынка в ожидании публикации протоколов заседания ФРС в среду.

Облигации

Активность торгов на рынке ОФЗ вчера была на низком уровне. Вместе с тем, кривая госбумаг смогла опуститься на 1-2 б.п. – доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. — 8,41% годовых, 5-летних – на 2 б.п. — 8,16% годовых.

Сегодня с завершением длинных выходных в США ждем рост активности на рынке госбумаг на фоне рубля, который существенно отыграл потери прошлой недели, и нефти Brent, закрепившейся выше 66 долл. за барр. В этом ключе ждем дальнейшего снижения доходностей на рынке госбумаг после всплеска на прошлой неделе – на наш взгляд доходность 10-летнего бенчмарка может достаточно быстро вернуться к отметке 8,3%-8,35% годовых (потенциал 6-11 б.п.), после чего перейти к консолидации в ожидании новостей по санкциям. Напомним, что основное беспокойство инвесторов вызывает законопроект, обновленный на прошлой неделе американскими сенаторами (DASKA Act), который включает санкции на российский госдолг и банки.

Сегодня Минфин объявит параметры аукционов ОФЗ, которые состояться в среду – результаты данных аукционов выступят определенным барометром аппетиту инвесторов к риску в части рублевых активов. При этом, ранее ЦБ заявлял, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе выросла впервые с июля 2018 года выросла – до 24,4%: учитывая определенную инертность долгового рынка, не ждем, что нерезиденты резко развернут свои финансовые потоки в прямо диаметральном направлении.

На рынке ОФЗ ждем роста активности торгов при дальнейшем откате доходностей вниз – на наш взгляд доходность 10-летнего бенчмарка может достаточно быстро вернуться к отметке 8,3%-8,35% годовых (потенциал 6-11 б.п.).