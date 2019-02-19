Торговая активность вчера была невысокой, поскольку рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Расчеты по однодневному валютному свопу вчера также не проводились, при этом большинство кривых закрылись небольшим снижением. Наиболее заметные изменения произошли в ставках NDF и кросс-валютных свопов, которые сместились ниже на 6 бп во всех сегментах кривой.

По итогам проведенного в пятницу депозитного аукциона тонкой настройки регулятор абсорбировал 500 млрд руб., в результате чего объем средств на корсчетах банков уменьшился до 2,13 трлн руб. Как следствие, ставка RUONIA в пятницу поднялась до 7,54% (+20 бп) на фоне весьма низкого торгового оборота – 44 млрд руб., в 2–3 раза меньше обычного. Спрос на средства казначейства остался слабым, но на текущей неделе истекает срок казначейских депозитов на общую сумму 260 млрд руб., поэтому операции рефинансирования могут активизироваться.

Главным событием сегодня будет недельный депозитный аукцион Банка России. Основной вопрос заключается в том, какой объем ликвидности пожелают вернуть банки, учитывая, с одной стороны, приближающийся период уплаты налогов, и с другой – значительные свободные резервы, аккумулированные в предшествующие недели. Напомним, средний остаток средств на корсчетах банков в последние недели значительно превышал минимально требуемый уровень, в результате чего, объем свободных резервов, по нашей оценке, вырос приблизительно до 550 млрд руб. Однако, даже если банки по большей части решат пролонгировать депозиты в Банке России, волатильность на денежном рынке (особенно в свопах) все равно может повыситься ввиду неравномерного распределения свободных резервов в банковской системе.

Размер предложения коротких облигаций Банка России сегодня составит менее 2 млрд руб.: регулятор будет размещать оставшуюся часть выпуска, погашаемого в мае.