ЦБ пока справляется с задачей стерилизации избыточной ликвидности. Усилившийся с начала февраля приток ликвидных средств в банковскую систему привел к росту навеса избыточной ликвидности, что требует от ЦБ, который по- прежнему старается не допускать снижения ставок на межбанковском рынке существенно ниже уровня ключевой ставки, дополнительных усилий. При этом единственным эффективным инструментом стерилизации избыточной ликвидности остаются депозитные аукционы ЦБ. Сегодня состоится традиционный аукцион, деньги будут привлекаться на срок семь дней. Банк России установил лимит на сегодняшнем аукционе на уровне 1,99 трлн руб., немного ниже, чем неделю назад. Однако, поскольку предложение на прошлом аукционе было сравнительно невысоким, это позволяет банкам увеличить объем средств, размещаемых на депозитах в ЦБ. При этом на прошлой неделе Центробанку пришлось объявлять депозитный аукцион тонкой настройки, чтобы стерилизовать весь навес ликвидности, и предложение на этом аукционе превысило лимит. Это оставляет вопросы относительно динамики предложения на сегодняшнем аукционе.

Избыток ликвидности в банковской системе мог бы позволить банкам увеличить предложение, но с другой стороны, в следующий понедельник наступает срок уплаты основных в этом месяце налоговых платежей, что будет препятствовать этому. Возможно, если предложение банков окажется сегодня довольно скромным, уже завтра ЦБ вновь проведет депозитный аукцион тонкой настройки.

Задолженность банков перед Казначейством практически не снижается. Несмотря на избыток ликвидности в банковской системе, банки пока не отказываются от фондирования, предоставляемого Казначейством. Единственное исключение – задолженность по однодневному репо, объемы сделок по этому инструменту в последние две–три недели минимальны. Вместе с тем спрос на фондирование Казначейства почти не оказывает сейчас влияния на ставки межбанковского рынка. Возможно, основной спрос на этот вид фондирования по-прежнему генерируется несколькими игроками, сейчас наконец-то их потребности в ликвидности удовлетворены, и система пришла в своего рода новое равновесие.