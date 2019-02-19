По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, производство МС-21 будет отложено на один год до конца 2020 из-за санкций США. США прекратили поставки композитных материалов в Россию, и Ростех рассматривает возможность создания собственного производства.

Наше мнение. Аэрофлот является крупнейшим покупателем этих самолетов — он подписал контракт на приобретение 50 единиц. Изначально мы видели риски, что существенное и быстрое расширение парка Аэрофлота за счет десятков самолетов MC-21 может негативно повлиять на его операционную эффективность. Мы не исключаем, что замена композитных материалов локальными аналогами и запуск производства MC-21 может занять даже больше времени, чем говорит Ростех. Это означает, что Аэрофлот продолжит использовать самолеты Boeings и Airbus, что снизит операционные риски. Новость нейтральна с точки зрения восприятия для акций Аэрофлота.



