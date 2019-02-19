Цены на нефть в начале недели стабилизируются на уровнях выше 66$. Поддержка котировок формируется как со стороны геополитики, так и фундаментальными факторами.

Полагаем, что ралли нефтяного рынка, начатое еще на прошлой неделе, стало проявлением запоздалой реакции рынка на набор позитивных факторов, которые со временем продолжают набирать силу. Ранее мы отмечали, что в начале месяца участники рынка получили весьма существенный импульс для укрепления своих позитивных ожиданий в отношении балансировки нефтяного рыка. В рынке появлялась релевантная информация о том, что страны ОПЕК приступили к активному сокращению добычи. Эти данные были усилены вербальными интервенциями экспортеров, а также статистикой из РФ, указывающей на то, что российская нефтедобыча также постепенно снижается.

Помимо действия наиболее масштабного фактора поддержки со стороны ОПЕК+ полагаем, что сохранение умеренного позитива в рыночных настроениях также способствует росту нефтяных цен. Внимание рынка продолжает сосредотачиваться на торговых переговорах США и Китая. Предварительная информация от представителей обеих сторон сохраняет общий лейтмотив — «переговоры проходят хорошо, страны на пути к сотрудничеству». Фактически рынки довольствуются малым в условиях отсутствия конкретики и продолжают надеяться на положительный исход в торговых прениях. Заметим, что на этой неделе рынки ожидают очередного раунда переговоров (21-22 февраля). Продолжаем считать, что любые позитивные подвижки будут способствовать покупке риска и оказывать соответствующую поддержку ценовой конъюнктуре нефтяного рынка.

Венесуэльский фактор поддержки также остаётся в силе. Участники рынка получили подтверждение со стороны PDVSA в отношении снижения объемов экспортных поставок (вблизи 370 тыс. барр. /сутки) в США под действием санкционных ограничений.

В результате ожидаем, что до конца недели при сохранении прочих равных условий нефтяные котировки могут попытаться закрепиться на уровнях выше 67$ — набор приведённых выше факторов в условиях сезонного повышения спроса на нефть сохраняет для цен такие перспективы. Ожидаемый диапазон движения котировок Brent – 64,8-67,4$.