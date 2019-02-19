Минфину в среду придется проводить аукционы не при самой благоприятной рыночной конъюнктуре – сегодня с активизацией торгов после выходных в США продолжились и продажи российских госбумаг на угрозе новых санкций: доходности ОФЗ во вторник прибавляют 4-5 б.п. на участке от 5 лет. На этом фоне Минфин решил предложить сразу 3 выпуска госбумаг различной срочности и структуры – 7,5 летней ОФЗ 26226, 3,5-летний ОФЗ 26209 и 9-летний ОФЗ-ИН 52002 в размере остатка выпуска 5,1 млрд. руб.

На 16:30 вторника выпуск ОФЗ 26226 торгуется с доходностью 8,36% годовых, ОФЗ 26209 – 8,07%, инфляционный выпуск – 3,21% (вмененная инфляция 5,1%). На наш взгляд, учитывая сохраняющийся негатив на рынке, основной спрос инвесторов будет сосредоточен в коротком ОФЗ 26209 и «защитном» инфляционном выпуске; при этом локальный рекорд прошлого размещения, очевидно, побит не будет.

Напомним, Минфин с прошлой недели перешел к новой тактике на аукционах, отказавшись от объявления предельных объемов предложения бумаг, что уже доказало свою эффективность – при концентрации спроса в 5-летнем выпуске министерство удовлетворило большую часть заявок, в результате чего общий объем размещения по итогам двух аукционов достиг 42 млрд. руб. – максимального объема с февраля прошлого года.

На текущий момент квартальный план по размещениям (450 млрд. руб.) исполнен на 34%. Однако на следующей неделе пройдет погашение ОФЗ 26208 на 150 млрд. руб., и министерство, скорее всего, будет стремиться вернуть этот объем в рынок через предложение коротких госбумаг (до 5 лет). Без учета данного объема на оставшихся 6 аукционах Минфину будет необходимо размещать ОФЗ по 24 млрд. руб. в неделю, что при условии явного негатива на рынке выглядит вполне реализуемо.