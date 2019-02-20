В целом можно говорить, что российский рынок успокаивается после первоначального шока на фоне старта новой волны обсуждения разного рода ограничений. Объём торгов упал до 32,66 млрд рублей на основной секции Московской биржи. Акции снижаются, но динамика рубля не подтверждает какое-либо бегство капитала из российских активов. Напротив, можно говорить, что нерезиденты могут подстраховываться закупкой текущих предложений ОФЗ, ожидая ограничения на покупку будущих выпусков. Тем не менее под давлением были бумаги Сбербанка (-1,03%) и «Газпрома» (-1,53%). Самые ликвидные бумаги наиболее ярко реагируют на любой рост рисков. Кроме того, «Газпром» сообщил о сокращении поставок газа в дальнее зарубежье на 1,5% в период с 1 января по 15 февраля по причине более тёплой погоды. Некоторая слабость нефти также привела к просадке бумаг нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (-0,73%), «Роснефть» (-0,51%).

Главным поставщиком корпоративных новостей стала АФК «Система» (-0,53%), которая продала 51% акций «Лидер Инвест» Etalon Group, а затем объявила о покупке 25% бумаг самой Etalon Group. Похоже, что операция имеет все признаки слияния бизнеса, что позитивно для строительного сегмента АФК «Системы». В лидерах дня были бумаги «Распадской» (+2,06%), «М.Видео» (+1,97%), «НОВАТЭК» (+1,92%). «НОВАТЭК» в среду 20 февраля предоставит отчёт по МСФО. К слову говоря, одной из схем заполнения «Северного потока – 2» может стать обмен объёмами с «Газпрома» с «НОВАТЭК», если это потребуется для использования всей мощности газопровода. Слабее всех оказались расписки «РусАл» (-2,44%), «АЛРОСА» (-2,23%) и «Юнипро» (-1,84%). Во вторник также вышла порция отечественной статистики. Безработица неожиданно снизилась в январе до 4,7% вместо роста до 4,9%, розничные продажи снизились до 1,6%, хотя ожидался спад роста до 1,1%. Наиболее негативным стало лишь то, что реальные доходы населения упали на 1,3%, то есть падение показателя продолжается уже более пяти лет.

Рубль провёл день в успешных попытках укрепиться. Коррекция нефти ниже $66 не получила существенного продолжения. Минфин на среду 20 февраля запланировал аукционы остатков ОФЗ-ПД 26226 с погашением 7 октября 2026 года, 26209 с погашением 20 июля 2022 года и ОФЗ-Ин 25002 с погашением 2 февраля 2028 года. Вероятно, что спрос вновь будет достаточно высоким, что и поддерживает рубль в стремлении укрепиться. Основные прогнозы на ближайшие два года говорят о высокой вероятности возвращения ЦБ РФ к снижению ставки уже в II полугодии 2019. Соответственно, интерес к бумагам могут испытывать как местные инвесторы, так и нерезиденты.

Американские торги завершились ростом индексов. Однако рост этот во многом был обеспечен защитными секторами. Президент ФРБ Кливленда Лоретта мейстер заявила о том, что она ждёт менее сильного роста экономики в текущем году, но роста этого может оказаться достаточно для возможного повышения ставки. В самом деле, если торговый гигант Walmart Inc. (+2,21%) отчитывается лучше прогнозов и повышает дивиденды, то в продолжение роста американской экономики можно поверить. Индекс оптимизма Национальной строительной ассоциации вырос в феврале до 62,0 п., что является максимальным значением за последние четыре месяца. По итогам дня DJIA вырос на 0,03% до 25891,32 п., а S&P 500 поднялся на 0,15% до 2779,76 п.

Азиатские рынки продолжают жить надеждами на успешное завершение переговоров США и КНР по торговым вопросам. Местная статистика явно противоречит оптимистичному настрою. Японский экспорт упал в январе на 8,4% при ожиданиях снижения на 5,5%. Импорт, меж тем, снизился лишь на 0,6% при ожиданиях падения на 2,8%. Президент США Д. Трамп в очередном заявлении подчеркнул, что переговоры проходят хорошо и он готов сдвинуть крайний срок заключения сделки, поскольку 1 марта не является какой-то волшебной датой. Президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс отметил, что он вполне доволен текущей ставкой ФРС и не видит оснований для дальнейшего повышения, если только экономика или инфляция вдруг начнут существенно ускоряться. С другой стороны, он полагает, что сокращение баланса ФРС продолжится до конца текущего года и в начале будущего. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 — 21384,37 п. (+0,38%), Hang Seng — 28415,80 п. (+0,66%), Shanghai Composite — 2740,84 п. (-0,54%).

Французский банк BNP Paribas ожидает, что производство нефти в Саудовской Аравии будет находиться ниже 10,3 млн баррелей вплоть до III квартала. Это приведёт к тому, что Brent может подорожать до $73 за баррель. В последнее время много говорят об американских санкциях против Ирана и Венесуэлы, которые приводят к сокращению поставок. Однако, как отмечает Reuters, в январе экспорт нефти из Ирана составлял около 1,25 млн баррелей, что существенно выше прогнозировашихся объёмов (менее 1 млн баррелей). В BNP Paribas также полагают, что продолжающийся рост добычи в США наиболее существенно скажется на рынках в IV квартале, что послужит основанием для снижения котировок. И немного о золоте. Склонность центральных банков к более инфляционной политике становится главным фактором роста цены золота, хотя инвестиционные потоки в жёлтом металле пока не подтверждают повышенный интерес к защитному инструменту. Резервы SPDR Gold Trust сократились накануне с 793,03 тонн до 792,45 тонн. За месяц металл подорожал уже на 4,85%, а за год на 1%. К 9:00 мск Brent — $66,39 (-0,09%), WTI — $56,52 (+0,12%), золото — $1345,8 (+0,07%), медь — $6346,03 (+0,14%), никель — $12700(+0,32%), палладий — $1469,8 (+1,09%), платина — $822,3 (+0,16%).

Индекс доллара подрастал на 0,06% до 96,395 п. К 9:00 мск пара EUR-USD торговалась на отметке $1,134 (-0,02%), GBP-USD — $1,305 (-0,06%), USD-JPY – 110,85 (+0,22%).

Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России нейтральная. Рост азиатских индексов незначительный, сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность, а нефть вовсе склонялась к падению. Соответственно, отечественный рынок может начать день с консолидации на достигнутых значениях. У рубля есть повод для укрепления на фоне размещений ОФЗ, которые проходят при довольно высоком спросе в последнее время.



