Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть изменяются незначительно после разнонаправленной динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок противоречивы.

Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на пессимистичное начало дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,2%. На рынки не поступило значимых новостей, а инвесторы ждали продолжения торговых переговоров с КНР на этой неделе. Оптимизма в настроения внесли сильные квартальные данные Walmart по продажам.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,2%. В европейском регионе, в свою очередь, ожидают продолжения переговоров по Brexit.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,6%. На площадках Китая индексы вышли в плюс и прибавляют порядка 0,5%. На биржах в целом сохраняется неопределенность, а инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий до новостей с торгового фронта.

Нефтяные фьючерсы с утра изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, оставаясь в районе максимумов за 3 месяца. Цены на нефть Brent держатся выше отметки 66 долл, а котировки WTI находятся выше 56 долл. Ближайшими сопротивлениями для Brent и WTI выступают отметки 66,91 долл и 57,20 долл соответственно. Поддержку котировкам оказывают все те же факторы – сокращение нефтедобычи ОПЕК+, санкции против ряда нефтяных стран, а также надежды на сохранение высокого спроса на сырье.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника в небольшом минусе, оставаясь ниже психологических уровней 2500 и 1200 пунктов (также район средних полос Боллинджера дневного графика). Индикаторы при этом держатся выше ключевых краткосрочных поддержек 2450 и 1150 пунктов, преодоление которых указывало бы на опасность ускорения продаж.

Рубль завершил торги укреплением против доллара и евро на фоне высоких цен на нефть. Пара доллар/рубль опустилась к поддержке 65,70 руб, пробитие которой откроет дорогу к минимумам января и отметке 65,17 руб. Пара евро/рубль на закрытии торгов находилась чуть выше 74,50 руб, а при преодолении указанного уровня также может направиться в район январского минимума 73,90 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль не получат значимых сигналов для движения в какую-либо сторону, в связи с чем можно ожидать незначительных изменений на биржах. В санкционном вопросе наступило затишье, но веских поводов для покупок у “быков” пока также нет.