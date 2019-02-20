В январе рост оборота розничной торговли составил 1,6% г/г, превысив наши ожидания роста (1,2% г/г) и консенсус-прогноз (1,0% г/г).

Учитывая рост оборота розничной торговли на 2,3% г/г в декабре и коррекцию на ускорение инфляции, мы считаем январский результат вполне сильным.

Тем не менее, за этой цифрой стоит весьма скромная динамика доходов населения: рост номинальных зарплат замедлился с 9,9% г/г в 2018 г. и 7,3% г/г в декабре до 5,2% г/г в январе 2019 г. Учитывая ускорение инфляции до 5,0% г/г в январе, реальные зарплаты выросли всего на 0,2% г/г против 6,8% г/г в 2018 г. и 2,9% г/г в декабре; реальные доходы снизились на 1,3% г/г в январе.

За рамками потребительского тренда наблюдалось вполне ожидаемое замедление активности. Экономический рост в прошлом году был фактически обеспечен всплеском в строительном секторе, который вырос на 5,3% г/г в 2018 г. (в том числе на 4,1% г/г в 4К18), однако уже в январе 2019 г. рост в строительстве замедлился всего до 0,1% г/г. Поскольку мы ждем пика инфляции в марте-апреле, мы не ожидаем улучшения по динамике потребления в ближайшем будущем.

Что касается реального сектора, основной вопрос заключается в том, когда правительство начнет финансировать недавно объявленные национальные проекты.