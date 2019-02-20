За прошедшую неделю, по оперативным данным Росстата, инфляция выросла лишь на 0,1%. Среднесуточная инфляция в феврале стабилизировалась (0,014% на 19.02 против 0,015% по состоянию на 12.02). На 19 февраля расчетная годовая инфляция остается около 5,1%. По итогам месяца ожидается рост цен на 0,4% к январю 2018 г. и 5,2% в годовом выражении. Стабилизация среднесуточной инфляции свидетельствует об определенной паузе в снижении инфляционного давления. С другой стороны, инфляция уже довольно сильно замедлилась, и дальнейшая стабилизация будет происходить более плавными темпами. Уровень инфляции по прежнему находится вблизи нижних границ прогнозного коридора ЦБ.

Опережающими темпами продолжают дорожать продовольственные товары (крупы, хлеб, мясо, плодоовощная и молочная продукции). С начала февраля наблюдается снижение цен на яйца, сахар, масло, свинину и куриное мясо. Цены на бензин также незначительно снизились.

ЦБ прогнозирует пик потребительской инфляции в марте-апреле 2019 г. на уровне 5,5%-6%, во 2П 2019 г. ожидает снижение инфляции и планирует достижение таргета (4%) в начале 2020 года. Мы прогнозируем инфляцию на конец 2019 года на уровне 5%.

Мы сохраняем без изменений базовый прогнозный сценарий – стабильная ключевая ставка до конца 2019 года.



