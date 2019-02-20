Итоги аукционов от 20 февраля можно назвать вполне успешными. Спрос на 7-летний и 3-летний выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом составил 74,644 млрд рублей, что является достаточно внушительным объемом, но оказался меньше, чем на аукционах от 13 февраля. Тем не менее, благодаря сохраняющемуся сильному спросу Минфину удалось разместить оба выпуска в объеме 28,318 млрд рублей с приемлемыми доходностями.

Стоит отметить преобладающий спрос, в основном, на короткие выпуски, поэтому у Минфина в настоящий моменте наблюдается шанс набрать объемы подешевле, размещая преимущественно короткие бумаги. Кроме того, по-прежнему преобладает спрос на бумаги с фиксированным купоном, тогда как спрос на инфляционные ОФЗ оказался незначительным.

Спрос на ОФЗ в ближайшее время может снизиться, если угрозы введения новых жестких антироссийских санкций начнут реализовываться и это приведет к очередной волне ослабления рубля.