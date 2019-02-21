По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись на положительной территории на фоне публикации протокола Федеральной Резервной Системы США, который подтвердил заявление регулятора о том, что он будет “терпеливым” в отношении дальнейшего повышения ставок.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,18%, закрывшись на отметке 2784,70 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,03%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 1,2%, продемонстрировав самый высокий подъем с января. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт — до 2,65%.

Ожидания заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином и пауза, взятая американским Центробанком в цикле повышения процентной ставки, стимулировали рост S&P 500 с минимумов, установленных в декабре 2018 года на 18%, вплотную к сопротивлению 2800 пунктов. Как я отмечал ранее, сходу данный рубеж игрокам взять вряд ли удастся, и скорее всего по завершении торговых переговоров мы увидим фиксацию прибыли на американском фондовом рынке.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,04%, закрывшись на отметке $67,14.

Позитив на глобальных рынках, связанный с ожиданием прекращения торговой войны между двумя гигантами мировой экономики, продолжает стимулировать рост цен на "черное золото". Однако стоит помнить, как только сменится сентимент на заокеанских биржах, цены на нефть тут же устремятся вниз.

После закрытия торгов в США цена "черного золота" отреагировала на вышедшие данные от американского института нефти, согласно которым недельные запасы нефти в стране выросли на 1,26 миллиона баррелей, что оказалось лучше ожиданий экспертов, опрошенных Bloomberg, прогнозировавших рост на 3,4 миллиона баррелей.

Сегодня в 19.00 мск игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,19%, закрывшись на отметке 2487,82 пунктов. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2450 пунктов. Основное сопротивление — 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 118800 и 117000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,63, укрепившись на 0,20% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В среду валютный индекс MSCI Emerging Markets продолжил рост, прибавив еще 0,4%

В текущей ситуации сопротивление в паре рубль-доллар находится на уровне 65,90, и успешное закрепление национальной валюты под данным рубежом говорит в пользу ее дальнейшего укрепления к отметке 65,20.