Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2495 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее вероятно его дальнейшее сдержанное повышение и последующая стабилизация около уровня 2500 п.

Во второй половине дня в США состоятся публикация очень большого количества значимых статистических показателей. Однако наиболее важный из них выйдет уже после закрытия основных торгов в России. В 19.00 мск. будут опубликованы перенесенные на четверг данные по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов за океаном. В связи с этим в вечерние часы торгов локальный рынок акций может перейти в состояние консолидации.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.19%) и РТС (+1.77%) завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому отчасти способствовала позитивная динамика крупнейших рынков акций в Европе и в США. Свою благоприятную роль сыграло и вчерашнее обращение президента РФ с посланием Федеральному Собранию. В рамках этого мероприятия было сделано несколько обнадеживающих заявлений, направленных на улучшение макроэкономической ситуации в стране. В частности, было объявлено о предстоящем масштабном увеличении государственных расходов на ряд социальных программ, что в отдаленной перспективе должно позитивно сказаться на положении предприятий, ориентированных на внутренний спрос. В первую очередь это может коснуться российских застройщиков. Кроме того, к 2021 году ожидается радикальный пересмотр и обновление контрольного и надзорного законодательства. Этот процесс предполагает отмену большого количества устаревших норм и требований к бизнесу.

Стоит сказать пару слов по поводу вчерашней динамики нефтяных котировок. В течение основной торговой сессии в России фьючерсы на нефть сорта Brent умеренно дешевели. Однако вечером они сумели обновить свой трехмесячный максимум и закрепились вблизи отметки $67 за баррель. Как обычно, рынок углеводородного сырья находится под влиянием множества противоречивых и неоднозначных тенденций и факторов. Тем не менее, с технической точки зрения мы наблюдаем на нем продолжение среднесрочного восходящего тренда.

Благодаря вчерашнему повышению индексы МосБиржи и РТС сумели ликвидировать опасную близость от своих месячных минимумов. Таким образом, их среднесрочный коррекционный откат происходит в достаточно сдержанной форме. Он может перерасти в состояние консолидации вблизи текущих уровней, что стало бы позитивным сценарием. Однако в качестве серьезного риска для локального рынка акций по-прежнему выступает угроза введения новых жестких санкций против РФ со стороны США.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 1.2 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка вчера торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.26%). Они обновили свой исторический максимум и сумели превысить ближайший «круглый» ценовой уровень 14000 руб. Очевидно, дополнительным стимулом в пользу активизации спроса на указанные бумаги выступает рекордный рост мировых цен на палладий. Между тем, «Норникель» является ведущим мировым производителем этого благородного металла. Крупнейшее мировое месторождение палладия также расположено вблизи российского города Норильск.

Бумаги Новатэк (NVTK RM, +1.92%) пользовались повышенным спросом на фоне вчерашней публикации годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Выручка от реализации ожидаемо «подскочила» на 42.6% в связи с запуском производства СПГ в рамках совместного проекта «Ямал СПГ». В то же время, относящаяся к акционерам прибыль за минувший год возросла всего лишь на 4.7% под влиянием неденежных курсовых разниц по займам. Ну а нормализованная прибыль акционеров ПАО «НОВАТЭК» за минувший год увеличилась на 49.2%.

Акции ОГК-2 (OGKB RM, +2.22%) отыграли публикацию позитивной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 2018 год. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период возросла на 67.6%, до уровня в 11.15 млрд руб. Впрочем, столь сильный финансовый результат не стал большой неожиданностью для внимательных участников торгов. Немногим ранее компания «Газпром энергохолдинг» опубликовала позитивный прогноз относительно финансовых результатов контролируемых электроэнергетических предприятий.

Стоит также отметить вчерашнюю слабость бумаг Мечел-ао (MTLR RM, —0.65%), Мечел-ап (MTLRP RM, —1.35%). В СМИ «просочилась» информация о возможной продаже «Мечелом» Эльгинского месторождения коксующегося угля с целью сокращения высокой долговой нагрузки. Впрочем, разговоры о предполагаемой потере «Мечелом» столь привлекательного актива могут в очередной раз оказаться лишь слухами.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение порядка 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как благоприятное. Это создает условия для умеренно позитивного открытия локального рынка акций.