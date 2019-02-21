Внешний фон можно было бы назвать позитивным. Однако на рынке часто работает правило, когда купленные ранее ожидания нужно продавать на новостях.

США и КНР перешли к формализации соглашения по торговым вопросам, что фактически завершает переговорный процесс, который поддерживал рынки в течение восьми недель. Соответственно вполне оправданные ожидания могут подвергнуться фиксации прибыли.

Для отечественного рынка позитивом является нефть, которая торгуется выше $67 за баррель Brent, а вот негативом становится отрицательная динамика сырьевых валют, которые первыми отмечают близость заключения американо-китайской сделки.

Кроме того, намёки президента Д. Трампа о том, что Европа будет следующей целью торговых разбирательств США, могут реализоваться в форме скорого повышения тарифов на автомобили, что непосредственно приведёт к снижению спроса на ряд российских товаров, включая сталь и алюминий.

Так что поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, хотя торговая война США и КНР подходит к концу.