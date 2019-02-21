Вчера Новатэк опубликовал финансовые результаты за 4к18 по МСФО, которые соответствовали ожиданиям на уровне выручки и EBITDA, в то время как чистая прибыль за счет более низкого, чем ожидалось, убытка от участия в аффилированных компаниях оказалась выше как нашей оценки, так и консенсус-прогноза. Акции Новатэка положительно отреагировали на представленные цифры, по итогам дня на 3,5% опередив индекс РТС Нефти и Газа. По нашим оценкам, в рамках существующей дивидендной политики (направление на дивиденды 30% чистой прибыли по МСФО) дивиденды Новатэка за 2018 г. могут составить 23 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 2,0%.

Продажи СПГ поддержали выручку. По сравнению с предыдущим годом выручка Новатэка выросла на 59%, прежде всего благодаря увеличению реализации СПГ, чему способствовал досрочный запуск второй и третьей очередей Ямал СПГ. Выручка от реализации газа немного (на 2%) превысила наши ожидания, что, вероятно, было связано с более высоким уровнем цен на СПГ (объемы продаж были объявлены ранее, однако данные о ценах компания не раскрывает). В то же время выручка в сегменте жидких углеводородов снизилась на 4% г/г вследствие сокращения продаж сжиженного углеводородного газа (СУГ) (мы ожидали, что она останется примерно на уровне 4к17). В итоге совокупная выручка по итогам 4к18 составила 3,6 млрд долл. (+23% г/г), что соответствует нашей оценке и на 2% превышает консенсус-прогноз.

Снижение рентабельности. Расходы Новатэка на закупку углеводородов оказались на 9% ниже нашего прогноза. Расхождение объясняется более низкими расходами на закупку газа (в первую очередь закупку СПГ у Ямал СПГ), которые оказались на 11% ниже нашей оценки, даже несмотря на то что физические объемы закупки газа были немного выше, чем мы ожидали. Транспортные расходы оказались на 4% ниже нашего прогноза, что также положительно повлияло на EBITDA. Однако все это было сведено на нет трехкратным ростом расходов на геологоразведку (которые составили 38 млн долл. против ожидавшихся нами 9 млн долл.) и отрицательным изменением остатков (-35 млн долл. против ожидавшихся нами +52 млн долл.). В результате EBITDA Новатэка в 4к18 осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года, составив 953 млн долл. (соответствует нашей оценке и на 0,9% ниже консенсус-прогноза), а рентабельность EBITDA снизилась на 6 пп г/г, составив всего 27%. Однако мы полагаем, что в течение ближайших кварталов благодаря переходу Ямал СПГ на поставки по долгосрочным контрактам (вместо продажи части объемов Новатэку) рентабельность компании начнет восстанавливаться.

Более низкий, чем ожидалось, убыток от долевого участия в аффилированных компаниях положительно отразился на чистой прибыли. На внеоперационном уровне Новатэка понес убыток от долевого участия в аффилированных компаниях на сумму 124 млн долл. Размер убытка оказался ниже ожидавшихся нами 165 млн долл. благодаря более высокой прибыли от операционной деятельности совместных предприятий (Ямал СПГ, Северэнергия, Нортгаз и др.). Также Новатэк получил доход от курсовых разниц в размере 125 млн долл. (против нашего прогноза в 132 млн долл.). В результате чистая прибыль компании в 4к18 снизилась на 16% г/г (до 642 млн долл.), все равно оказавшись на 10% и 7% выше нашей оценки и консенсус-прогноза соответственно. Свободный денежный поток компании в отчетном периоде составил 338 млн долл. (без учета изменений в оборотном капитале), ниже ожидавшихся нами 493 млн долл. Отставание от нашего прогноза обусловлено более высокими, чем ожидалось, капитальными затратами (примерно на 180 млн долл.). По нашим оценкам, исходя из действующего коэффициента дивидендных выплат (30% нормализованной чистой прибыли по МСФО) и с поправкой на убытки от курсовых разниц и доход от продажи долей в СП, дивиденды за 2018 г. могут составить 23 руб. на акцию, что предполагает довольно невысокую дивидендную доходность по итогам года в 2,0%.