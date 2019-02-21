Группа Аэрофлот в январе 2019 г. увеличила перевозки на 14,5% по сравнению с январем 2018 г., до 4,2 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях группа перевезла 2,3 млн пассажиров (+14,2%), на международных — 1,9 млн человек (+15%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 14,3%, до 11,2 млрд пассажирокилометров. При этом занятость кресел уменьшилась на 1,4 процентного пункта, до 75,9%.

Аэрофлот показывает хорошие темпы роста перевозок и январь в целом для российских авиакомпаний оказался неплохим, что является следствием низкой базы в январе 2018 года. Мы ожидаем замедления темпов роста перевозок в 2019 году, в большей степени он проявится во второй половине года.