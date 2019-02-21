Лента в пятницу опубликует финансовые результаты за 2П18 и 2018. Группа уже раскрыла показатели чистых продаж вместе с операционными результатами: за 2П18 чистые продажи группы составят 220 млрд руб., увеличившись на 9.2% г/г, что говорит о существенном замедлении п/п (в 1П18 выручка выросла на 18.2% г/г).

По нашим оценкам, EBITDA Ленты окажется под давлением во 2П18 (АТОН: EBITDA 2П18 — 20.6 млрд руб.) из-за негативного влияния от сокращения оптового бизнеса и сохраняющейся высокой конкуренции на рынке.

Мы ожидаем, что рентабельность EBITDA во 2П18 снизится приблизительно на 60 бп г/г до 9.3%.

Мы прогнозируем, что рентабельность EBITDA за 2018 упадет до 9.1% (-60 бп г/г). Хотя мы ждем довольно слабых результатов, мы отмечаем, что они скорее всего уже учтены рынком в котировках, поскольку акции Ленты упали на 7% после выхода операционных результатов за 4К.



