"Русагро" планирует SPO на Лондонской бирже: позитивно для акций и для всего фондового рынка РФ
Русагро может продать до 6.5 млн акций в форме GDR (23.8% от текущего капитала) и привлечь более $400 млн в рамках второго SPO на Лондонской бирже. Это решение должно быть утверждено акционерами и может быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров 15 марта. Привлеченные средства Русагро может использовать для инвестиций в расширение производственных мощностей.
Мы считаем новость позитивной для акций Русагро и для российского фондового рынка в целом, так как это будет первая сделка IPO/SPO российских компаний после отсутствия каких-либо размещений в 2018.
Русагро выиграла от повышения цен на сельскохозяйственную продукцию (за 4К18 цены на сахар + 35% г/г, на пшеницу +69% г/г, средние цены реализации в мясном сегменте: полутуша +30% г/г, цены на полуфабрикаты +16%), а сельское хозяйство входит в число редких отраслей, для которых санкции оказались выгодными.
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