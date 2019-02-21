Недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1% н./н., а годовая, по нашим оценкам, осталась на уровне 5% г./г. Среднедневной темп роста цен при этом даже несколько снизился (сейчас с начала месяца он составляет 0,014%) в основном за счет замедления удорожания фруктов и овощей (0,9% н./н. против 1,5% н./н. неделей ранее), а также из-за снижения цен на бензин (-0,1% н./н. против 0% н./н. неделей ранее). Пока динамика инфляции демонстрирует стабильность и устойчивость, что является четким позитивным сигналом для ЦБ.

С конца прошлого года баланс рисков с точки зрения монетарной политики изменился, однако однозначно сказать, что ситуация улучшилась по всем направлениям, нельзя. Так, в числе основных позитивных моментов: 1) заметное смягчение тона ФРС в отношении дальнейшего повышения долларовой ставки; 2) слабая реакция инфляции на повышение НДС. Вероятно, к этим двум факторам может добавиться отказ от дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем (исходя из последних сообщений СМИ, стороны близки к заключению соглашения).

Однако негативными моментами по-прежнему остаются 1) готовность США к ужесточению санкций против РФ (госдолг, энергетические проекты, банки); 2) возможный отложенный эффект от повышения НДС; 3) сохранение покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила (что будет оказывать давление на курс рубля в этом году).

В этой связи мы по-прежнему полагаем, что в этом году достаточно вероятно еще одно повышение ставки.