Акции «Газпром нефти» выросли на 1,7% после публикации сильных финансовых показателей за 2018 год, но вскоре котировки скорректировались до 340 рублей за акцию. Годовая выручка от реализации компании выросла на 28,7% до 2489 млрд рублей. Существенный рост финансовых показателей в связи с повышением цен на нефть и увеличением добычи на Восточно-Мессояхском, Приразломном и Новопортовском месторождениях был ожидаемым. «Газпром нефть» за 2018 год нарастила добычу углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 3,5% относительно результатов прошлого года — до 92,9 млн тонн н.э.

Рост скорректированной EBITDA при этом составил 45,1%, сама EBITDA достигла 799,5 млрд рублей, что оказалось лучше прогнозов. Таким образом, маржа по EBITDA увеличилась с 28,5% до 32,1%. Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла на 48,7% до 376,7 млрд рублей. Все этом может быть воспринято позитивно акционерами, которые, между прочим, пребывают в ожидании увеличения дивидендов от компании.

Дивидендная политика «Газпром нефти» предполагает выплату дивидендов не менее чем либо 15% от чистой прибыли по МСФО, либо 25% от чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды за 2017 год составили 28% от прибыли. Между тем глава нефтяной компании допускал, что по итогам 2018 года на дивиденды будет направлено не менее 35% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по итогам 2018 года на дивиденды может быть направлено 131 млрд рублей, и дивиденд на акцию составит не менее 27,5 рублей на акцию, что будет соответствовать дивидендной доходности порядка 8%. В прошлом году было уже выплачено 22 рублей на акцию, то есть на остаток выплат придется около 5,5 рублей на акцию.

Тем не менее, потенциал роста акций Газпром нефти на 1П 2019 года составляет не более 3% от текущих уровней, что соответствует цели в 350 рублей за акцию.