Сегодня Газпром нефть представила отчетность по МСФО за 4 кв. и весь 2018г. Выручка за год составила 2,489 трлн. руб., что менее чем на 0,3% оказалось хуже консенсуса Bloomberg. В годовом выражении выручка выросла почти на 29%. Показатель EBITDA достиг почти 800 млрд. руб., что на 45% больше, чем годом ранее. По итогам 9 месяцев рост составил 54%. За 4 кв. показатель составил 185 млрд. руб., что на 25% меньше, чем в 3 кв. Чистая прибыль выросла за год на 49% — до 376,7 млрд. руб., что на 0,2% меньше консенсус-прогноза. За 4 кв. чистая прибыль упала на 41% — до 78 млрд. руб. Свободный денежный поток в 4 кв. снизился на 69% — до 27,2 млрд. руб. Несмотря на ухудшение показателей в 4 кв. в целом по итогам года компании удалось достичь прироста основных финансовых показателей.

Акции Газпром нефти отличаются высокой дивидендной доходностью. По итогам 2017г. компания выплатила в виде дивидендов 71 млрд. руб. или 28% чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды за 9 мес. 2018г. составили 104,5 млрд. руб. или около 35% от чистой прибыли по МСФО. Если оценивать финальные дивиденды из расчета 35% от чистой прибыли за 4 кв., то их размер может составить 27 млрд. руб. или 5,7 руб. на акцию.

Несмотря на низкую дивидендную доходность акций Газпром нефти по финальным дивидендам (около 1,7%) ближайшие перспективы акций могут быть лучше общерыночной динамики. Технически котировки акций нашли поддержку на уровне 340 руб., а по краткосрочным техническим индикаторам RSI бумаги перепроданы. Трехдневный показатель является одним из самых низких на российском рынке и находится ниже линии в 16%, а девятидневный показатель незначительно превысил уровень в 32%. По рыночным мультипликаторам "цена к прибыли" (P/E) акции торгуются с существенным дисконтом к российским лидерам отрасли (4,5x против выше 6х), хотя по показателям "стоимость компании к EBITDA" (EV/EBITDA) или "цена к выручке" (P/S) компания торгуется на их уровне.

С начал года котировки акций Газпромнефти показали снижение на 2% против незначительного роста отраслевого индекса нефтегазового сектора Мосбиржи с начала года на 1,5%. Текущий подъем цен на нефть открывает возможности для спекулятивной торговли. На текущем уровне можно входить в бумагу с целевой ценой 351,5 руб. и соблюдении стоп-лоссов.