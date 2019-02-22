Американские биржевые площадки в четверг закрылись снижением на фоне слабых экономических данных из Европы и США.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,35%, закрывшись на отметке 2774,88 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,39%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,1%, продемонстрировав самый высокий подъем с января. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта — до 2,68%.

Инвесторы негативно восприняли опубликованные данные по американской экономке. Так, в феврале индекс деловой активности США снизился до самого низкого уровня с мая 2016 года, а продажи жилья в январе упали до самого низкого уровня с ноября 2015 года. Композитный индекс деловой активности в промышленности 19 стран еврозоны в феврале упал, по предварительной оценке, до 49,2 пункта с январских 50,5 пункта, что стало минимальным значением более чем за 5 лет. Снижение индикатора ниже 50 пунктов сигнализирует о рецессионных настроениях в секторе.

Согласно оценке президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, экономика Штатов в 2019 году вырастет на 2,25% по сравнению с 3% в 2018 году.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,28%, закрывшись на отметке $67.

Игроки негативно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране увеличились на 3,7 миллиона баррелей, продемонстрировав рост пятую неделю подряд. Эксперты Bloomberg прогнозировали рост на 3,4 миллиона баррелей.

Сегодня рынки будут ждать статистики от нефтесервисной компании Baker Hughes, цифры которой окажут влияние на цену нефтяных фьючерсов на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71%, закрывшись на отметке 2470,23 пунктов. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находятся на уровне 2450 пунктов, при прохождении которого можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление — 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,57, укрепившись на 0,1% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15.