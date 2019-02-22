В четверг динамика индекса РТС соответствовала фазе консолидации. В начале торгов был отмечен некоторый оптимизм в отношении прогресса в торговых переговорах между США и КНР, однако в течение дня на активность глобальных инвесторов негативно повлияли слабые данные по деловой активности в странах еврозоны, а также по продажам новостроек в США. Кроме того, индекс опережающих индикаторов в США по итогам января вновь понизился (-0.1%), в то время как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0.1%.

В итоге спрос на развивающихся рынках акций немного сократился, что отразилось на характере торгов и в российском секторе голубых фишек. В минусе закрылись Сбербанк (SBER, —1.7%), Роснефть (ROSN, —1.6%), Северсталь (CHMF, —1.5%). Тем временем акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 0.6%, Татнефть (TATN) и Ростелеком (RTKM) прибавили по 0.3%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции ЧМК (CHMK) подорожали на 5.1%, Томской распределительной компании (TORS) – на 4.6%, в то время как Павловский автобус (PAZA) подешевел на 11.5%, Варьеганнефтегаз (VJGZ) – на 7.0%.

Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые закрылись разнонаправленно, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Настрой на мировых рынках акций выглядит менее уверенным по мере выхода слабых данных по экономике в США и Европе, в то время как ожидаемый благоприятный эффект от торгового соглашения между США и КНР во многом уже учтен в котировках. С позиций технического анализа, неудача в закреплении выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность движения вниз в рамках широкого долгосрочного коридора.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.



