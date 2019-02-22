Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2470 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует явному росту торговой активности на локальном рынке акций.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в Европейском Союзе традиционно не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.71%) и РТС (-0.49%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Достаточно слабая утренняя попытка игры на повышение не получила дальнейшего развития. Ну а во второй половине дня в пользу локальных биржевых «медведей» сыграло негативное открытие рынка акций в США и некоторая слабость фьючерсов на нефть сорта Brent.

К слову, опубликованная вчера вечером недельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США носила неоднозначный характер. Более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти состоялось одновременно с сопоставимым сокращением запасов бензина и дистиллятов. Между тем, среднесуточная добыча нефти в США достигла очередного рекордного значения в 12 млн баррелей в сутки.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС существенно не изменилась. Сейчас она выглядит нейтральной. Особенно это относится к рублевому индексу МосБиржи, который продолжает движение в средней части своего недельного диапазона 2450-2495 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.4 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами падения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.68%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.29%). Эти акции лишились явной поддержки в связи с недавним обострением внешней санкционной риторики против РФ со стороны ЕС и США. Они служат некоторым индикатором отношения нерезидентов к российскому фондовому рынку в целом. Теперь обыкновенные бумаги «Сбербанка» рискуют сползти к ближайшей значимой поддержке, расположенной на уровне 200 руб.

Стоит также отметить вчерашнюю слабость ряда представителей металлургического сектора: Северсталь (CHMF RM, —1.53%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.39%), Полюс (PLZL RM, —1.38%), RUSAL plc (RUAL RM, —1.16%). Акции «Норникеля» отступили от своего исторического максимума вслед за коррекционным спадом стоимости фьючерсов на палладий. Они также недавно достигли рекордного ценового уровня. Напомним, что ГМК Норильский Никель остается ведущим мировым производителем указанного металла.

Акции Газпром нефть (SIBN RM, —0.40%) закрылись лишь незначительно сильнее рынка, несмотря на публикацию сильной годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Относящаяся к акционерам рублевая прибыль нефтяной компании возросла на 48.7% по итогам 2018 года. Годовая выручка увеличилась на 28.7%. Стоит также отметить годовой прирост добычи углеводородов на 3.5% и объема переработки на собственных НПЗ на 7%.

Еще одной позитивной корпоративной новостью стало заявление финансового директора «Газпром нефти» Алексея Янкевича о том, что ее предстоящие годовые дивиденды существенно превысят выплаты акционерам по итогам 2017 года. И все же весь новостной позитив пока не сумел переломить среднесрочную негативную динамику в акциях нефтяной компании. Вчера они распродавались на повышенных оборотах.

Среди относительно ликвидных акций сильнее рынка выглядели бумаги Лукойл (LKOH RM, +0.05%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.30%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.11%), ИнтерРао (IRAO RM, +0.04%), Polymetal (POLY RM, +0.67%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.28%), ММК (MAGN RM, +0.19%). Как мы видим, выборочные покупки в отдельных акциях носили весьма сдержанный характер.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent потеряли в цене немногим менее 0.1%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.1%. Гонконгский Hang Seng также потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.