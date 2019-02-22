Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии пятницы в отсутствие сильных сигналов. Уровень 1200 пунктов по индексу РТС останется серьезным сопротивлением для "быков" российского рынка.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает незначительных изменений индекса Мосбиржи в начале дня — в пределах 0,3% вблизи отметки 2470. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460 и 2450 пунктов, а значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2490 и 2500 пунктов.

Ожидаемый благоприятный эффект от торгового соглашения между США и КНР во многом уже учтен в котировках, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"С позиций технического анализа, неудача в закреплении выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность его движения вниз в рамках широкого долгосрочного коридора. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса в диапазоне 65,5 – 66 по паре доллар-рубль", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4% на опасениях замедления экономического роста в стране после слабой статистики.

В частности, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила о снижении темпов продажи жилья на вторичном рынке страны в январе на 1,2% по сравнению с декабрем — до 4,94 миллиона сделок. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.

Утром в пятницу фьючерсы на американские фондовые индексы слабо растут — в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на 0,2-0,9%: японский Nikkei 225 — на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,9%.

Стоимость нефти почти не меняется, оставаясь около уровней предыдущего закрытия в 67,08 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1338 доллара против 1,1333 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам в отсутствие воодушевляющих новостей, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,71% — до 2470,23 пункта, индекс РТС — на 0,49%, до 1188,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 6 копеек — до 65,57 рубля, евро — на 16 копеек, до 74,31 рубля, следует из данных Московской биржи.