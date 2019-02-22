Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на то что опубликованные накануне данные от Минэнерго США показали рост запасов сырья пятую неделю кряду, а уровень добычи сырья в США достиг новых исторических максимумов (12 mbd). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные, сохраняя оптимистичный настрой на фоне признаков того, что США и КНР достаточно близки к заключению полноценного перемирия в торговых спорах.

Кроме того, позитивными для рынка остаются сигналы, исходящие от ОПЕК+, которые указывают на дальнейшее сокращение производства в рамках сделки для поддержания баланса на рынке. В ближайшей перспективе основными драйверами для рынка останутся обозначенные выше темы.

Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66.5-67.5.