Рост рынка ОФЗ, установившийся после очередных аукционов в среду, продолжился и вчера при дополнительной поддержке со стороны подорожавшего рубля. По итогам вчерашней сессии длинные и среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном снизились в доходности на 1–3 бп. Короткие бумаги на этот раз показали более сильный результат по сравнению с дальним сегментом, опустившись в доходности на 3–13 бп. В результате спред на отрезке 2–10 лет расширился, по нашим оценкам, примерно на 3 бп. За пределами сегмента бумаг с фиксированным купоном самое значительное изменение продемонстрировал индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 2,97%), реальная доходность которого повысилась на 2 бп. Оборот в секции суверенного долга на МосБирже остался довольно небольшим: 14,3 млрд руб. Локальные облигации других развивающихся стран преимущественно отстали от ОФЗ – в частности, 10-летние бумаги Польши выросли в доходности на 11 бп, Венгрии – на 4 бп, ЮАР – на 2 бп, Бразилии – на 3 бп, а Индонезии – на 6 бп.

На наш взгляд, в значительной степени наблюдавшееся в последнее время увеличение наклона кривой связано с предстоящим на следующей неделе погашением ОФЗ-26208. В преддверии этого события некоторые держатели данной бумаги, как мы полагаем, решили заранее разместить свободную ликвидность. Уже вскоре техническая поддержка, которую данный фактор оказывает ближнему сегменту кривой, как мы ожидаем, исчезнет, в том числе в связи с планируемым размещением Минфином флоутеров нового формата (с купоном, привязанным к текущей ставке RUONIA). Исходя из этого, мы по-прежнему считаем наиболее привлекательной стратегию с расчетом на уменьшение наклона кривой ОФЗ.



