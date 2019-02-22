По оценке МЭР, рост ВВП в январе 2019 г. просел сразу до 0,7% г./г. (2,3% г./г. в 2018 г.). В целом это не стало неожиданностью с учетом крайне слабой статистики по промпроизводству, ритейлу и другим базовым отраслям.

Ускорение инфляции в январе (ее годовая оценка возросла на 0,7 п.п. до 5%) транслировалось в сопоставимое снижение реальных расходов населения на покупку товаров и оплату услуг, что заметно повлияло на реальные темпы роста экономики.

Кроме того, на цифры января 2019 г. оказала давление динамика строительства (точнее, значительный пересмотр его данных за 2018 г. Росстатом). На наш взгляд, пока по этой отрасли значения за 2018 г. и 2019 г. выглядят несопоставимо. Хотя и ЦБ, и МЭР уже заявили, что не ожидают, что оценки по строительству в 2019 г. будут сильно пересматриваться вверх (и потому не изменили своих консервативных прогнозов по росту экономики), не исключено, что в перспективе данные будут пересмотрены, и переходная динамика от 2018 г. к 2019 г. станет более гладкой.

В целом мы отмечаем, что цифры за январь (даже г./г.) могут быть не вполне показательны, т.к. сезонно в январе экономическая активность (производство, потребительские расходы, объемы строительства и т.п.) меньше, чем в любой другой месяц года. Поэтому, скорее всего, в ближайшие месяцы можно будет увидеть улучшение динамики ВВП. Технически несколько поддержит реальный рост экономики и замедление инфляции к концу года. Однако в целом по году рост экономики окажется достаточно слабым (1,5%, по нашим прогнозам) из-за 1) слабого внутреннего спроса на фоне близкого к нулю роста реальных располагаемых доходов населения, повышения НДС и старта пенсионной реформы; 2) сокращения добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+; 3) позднего старта стимулирующих программ майского указа (инфраструктурные расходы вряд ли начнутся в этом году).