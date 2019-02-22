Вчера Газпром нефть (BBB-/Baa2/BBB-) представила результаты за 4 кв. 2018 г., которые мы оцениваем нейтрально с точки зрения кредитного профиля компании. Финансовые результаты снизились в 4 кв. главным образом из-за падения цен на нефть и негативного эффекта «ножниц Кудрина». Так, цена на нефть марки Urals снизилась на 7% кв./кв. до 68,4 долл./барр., а пошлина на нефть, напротив, выросла на 5% кв./кв. до 19,4 долл./барр. В итоге выручка сократилась на 4% кв./кв., EBITDA – на 26% кв./кв., чистая прибыль — на 40% кв./кв. (ускоренное падение связано со снижением доли в прибыли совместных предприятий и дополнительными прочими убытками). Свободный денежный поток сократился на 69% кв./кв. на фоне сезонного роста капитальных вложений на 26% кв./кв.

Тем не менее, ухудшение кв./кв. финансовых результатов не помешало компании сократить чистый долг на 3% кв./кв. и снизить долговую нагрузку до 0,8х Чистый долг/LTM EBITDA. Стоит отметить сокращение краткосрочного долга до 90,9 млрд руб., что с лихвой покрывается свободными средствами на балансе 247,6 млрд руб. В 2019 г. суммарные капитальные вложения должны остаться около значений 2018 г., тем более, что ожидается продление сделки ОПЕК+ до конца года. В то же время, часть свободного денежного потока будет направлена на выплату растущих дивидендов (мы полагаем, что за 2018 г. в сумме будет выплачено ~141 млрд руб., более 35% от чистой прибыли). Напомним, Газпром нефть готова постепенно наращивать дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли. В целом компания не намерена сокращать общий долг, так как считает, что долговая нагрузка находится на комфортном уровне.

Мы считаем, что в 2019 г. операционный денежный поток компании может увеличиться до 600 млрд руб. (с 538 млрд руб. в 2018 г.). При этом капвложения составят ~375 млрд руб. В результате свободный денежный поток может вырасти до 225 млрд руб. (со 162 млрд руб. в 2018 г.). Вероятно, большая его часть будет направлена на дивидендные выплаты, а оставшаяся сумма будет накапливаться на счетах компании. В итоге долговая нагрузка Газпром нефти, скорее всего, продолжит сокращаться в этом году.