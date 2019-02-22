Вчера президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство, возглавляемое премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Президент объяснил свое решение отсутствием положительных изменений в экономике, на достижение которых, по его словам, были направлены законодательная деятельность и такие президентские инициативы, как "Третья модернизация" и "План нации — 100 конкретных шагов".

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Аскар Мамин, ранее занимавший пост первого вице-министра, в прошлом президент КТЖ и аким города Астана.

Мы понимаем, что эта новость могла вызвать беспокойство у отдельных держателей суверенных еврооблигаций Казахстана, но считаем, что повода для волнения нет, так как досрочная смена правительства происходит в Казахстане каждые два-три года.

— В сентябре 2012 года ушел в отставку премьер-министр Карим Масимов. В соответствии с конституцией Казахстана, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего правительства.

— В апреле 2014 года о своей отставке объявил премьер-министр Серик Ахметов.

— Следующим главой правительства снова стал Карим Масимов, который покинул пост премьер-министра в сентябре 2016 года.

Мы не считаем, что смена правительства может привести к каким-либо значительным изменениям в реализуемой политике из-за высокой централизации принятия решений в стране.

На наш взгляд, новость об отставке правительства нейтральна для кредитного качества Казахстана, а возможная волатильность котировок рыночных активов страны, по нашему мнению, представляет удобный момент для их покупки, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



