Главная новость дня, которой ждут инвесторы по всему миру, вновь связана с торговым перемирием между Китаем и США. Ожидается, что президент США Дональд Трамп встретиться сегодня в Вашингтоне с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, об этом говорится в сообщении Белого дома. На этой встрече должен быть подписан меморандум (дорожная карта), и должны появиться подробности торгового соглашения. После этого станет всё более ясно и про всю эту историю можно будет на несколько месяцев забыть. Любые позитивные новости уже давно заложены в цены акций, поэтому обольщаться не стоит. Многие инвесторы уже давно ждут повода для фиксации неплохой прибыли, поэтому потенциал роста у биржевых индексов на текущий момент почти исчерпан и не превышает пары процентов.

Последний торговый день недели в азиатском регионе завершился на мажорной ноте. В Китае рынки прибавили более 1%, завершив неделю на максимальных с июня прошлого года значениях. Биржи Гонконга и Японии подросли почти на 0.7%.

На европейских площадках сегодня тоже наблюдается позитивный инвестиционный настрой. Индексы там синхронно повышаются на 0.5% и на аналогичную величину подрастают фьючерсы на американские индексы. Вышедшие слабые данные по экономике Германии от института IFO никак не повлияли на рынки акций.

Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива тоже торгуются в плюсе, в пределах 0.6%. Рублёвый индекс Московской биржи поднялся до 2485 пунктов и пока ближайшее сопротивление находится на рубеже 2500 пунктов. При этом валютный РТС вновь вплотную подходит к сильному уровню сопротивления на отметке 1200 пунктов, откуда мы неоднократно за последний год видели разворот. Лучше рынка выглядят акции Роснефти, они повышаются на 1.5%, акции Россетей и Башнефти растут почти на 2%. В аутсайдерах акции Яндекса и X5, они теряют почти 1%.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТА

Индекс промышленных металлов сегодня показывает уверенный рост почти на 1.5%. Цены на медь взлетают на 1.6%, и уже торгуются на максимальных отметках почти за год. Цена на Никель растёт на 1.7%, палладий и платина прибавляет чуть более 1%. Всё это тоже реакция на мирное соглашение в торговой войне между Китаем и США и не более. Цена тройской унции золота снижается на 0.2% и торгуется в районе 1320$. Котировки нефти марки Brent прибавляют ещё 1%, и пока держаться выше 67$ за баррель.

На глобальном валютном рынке, всю неделю нет сильных движений. Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня торгуется нейтрально, вблизи отметки 65.5. Сам индекс доллара показывает рост на 0.1% и торгуется вблизи отметки 96.5 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар показывает нейтральную динамику и торгуется чуть выше 1.14.

ПРОГНОЗ

Фьючерсы на основные американские индексы показывают рост, однако динамика последних пяти дней показывает всё большее желание зарубежных инвесторов фиксировать прибыль. Американские биржевые индексы тоже вплотную подошли к сильным уровням сопротивления и после двухмесячного ралли в любой день может начаться коррекция.