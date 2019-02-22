Рубль завершает неделю укреплением до уровня 65,5 – подготовка к налоговому периоду, рост нефтяных цен, умеренно оптимистичная рыночная конъюнктура являются основными факторам поддержки. В свою очередь в перспективе будущей недели рублю может стать сложнее удерживать позиции.

Сейчас мы видим два сценария для движения рубля на неделе. Первый предполагает, что новая волна активизации санкционного риска не будет реализована до 1 марта. В этом случае тот возможный позитив, который будет формироваться на рынке от продвижения торговых переговоров США и Китая, а также поддержка налоговых выплат в купе с нефтяными ценами выше уровней 67$ могут позволить рублю «провести» неделю в коридоре 65,2-66,5.

Второй сценарий подразумевает, что геополитическое давление на РФ получит новый импульс для усиления. В этом сценарии мы ожидаем публикацию санкционного проекта DASKA для рассмотрения в Конгрессе. Как показывает практика 2018 года, одной публикации санкционных ограничений достаточно для того, чтобы в значительной мере изменить толерантность инвесторов к российским рискам.

С другой стороны, рынки так и не получили свидетельств «декриминализации» дела Baring Vostok. Мы продолжаем считать, что обвинения в адрес топ-менеджмента инвестиционного фонда не пройдут незамеченными для американского истеблишмента. Вряд кейс Baring Vostok может стать поводом для нового санкционного пакета, однако он может «помочь» Конгрессу в определении своей позиции в отношении ужесточения давления на РФ. Активизация санкционных рисков во втором сценарии в перспективе следующей недели может ослабить рубль до уровней 67.

В результате в течение следующей недели мы ожидаем диапазон движения рубля 65,2-67.