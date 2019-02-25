На прошлой неделе на нашем рынке наблюдалась боковая динамика, связанная с неопределенностью в вопросах торговых переговоров между США и Китаем. Позитивным моментом для быков стало то, что индекс МосБиржи не «нырнул» под уровень 2450, а акции Сбербанка об не нырнули под отмету 202. Позитивным моментом для развивающихся рынков стали намеки в комментариях членов ФРС США, что в текущем году базовая процентная ставка повышаться не будет.

В пятницу индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) достиг максимальные за неделю значения. С ноября прошлого года индекс EEM опережает в росте индекс S&P-500. Президент США Трамп назвал состоявшиеся в субботу переговоры с Китаем "очень продуктивными". Экономический рост в Китае замедлился в последние месяцы из-за угрозы торговой войны с США. Но торговая сделка с США будет способствовать дальнейшему укреплению экономики Поднебесной. При этом на долю Китая приходится около 25% активов в биржевом фонде EEM. Если экономический рост в КНР перестанет замедляться, это благоприятно для EEM. Кроме того, власти Китая в этом году запустят программу стимулирования экономики. С учётом изменения политики ФРС можно ожидать слабого доллара США что благоприятно для таких развивающихся стран как Россия и Бразилия. Более слабый доллар будет поддерживать цены на сырьевые товары на высоком уровне, кроме того позволит развивающимся странам проводить боле либеральную денежную политику (это благоприятно скажется на экономике). В ценах на медь мы наблюдаем ралли, что указывает на то, что инвесторы верят в перспективы экономики Китая.

Наиболее вероятным сценарием сейчас видится небольшое снижение индекса Мосбиржи по итогам недели. При этом среднесрочные перспективы рынка остаются оптимистичными из-за того, что выход цен на нефть из боковой консолидации произошел вверх, а не вниз… В данный момент индекс МосБиржи находится в режиме коррекции к росту, произошедшему с 26 декабря прошлого года по 5 февраля текущего года. Угроза ввода новых санкций США являются позитивом, так как снимают излишнею перегретость российского рынка. В данный момент индекс развивающихся рынков EEM находится всего лишь в 1% от максимума года, при этом годовой и исторический максимум индекса МосБиржи находится вблизи отметки 2552.

Шансы, что в месячной перспективе индекс МосБиржи пробьет наверх исторический максимум и вырастет до 2600, значительно превышают шансы пробития вниз 2450 и снижения до отметки 2380. В данный момент большинство экспертов не считают, что экономика США в этом году движется к рецессии, соответственно, выход индекса S & P 500 на рецессионный медвежий рынок пока маловероятен. Следовательно, у инвесторов нет необходимости срочно парковать средства в безопасные фондовые активы. Для нашего рынка это шанс.