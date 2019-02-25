Российский рынок акций подрастет на открытии торгов понедельника на позитивном внешнем фоне, а рубль останется на текущих позициях.

ИНДЕКСЫ

Оживление на мировых рынках акций вызвано заявлением президента США Дональда Трампа о переносе срока введения новых пошлин на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов. Таким образом, внешний фон к открытию российских торгов можно назвать благоприятным, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Открытие торгов ожидается в умеренно позитивном ключе, и если не последует каких-то откровенно неприятных для нашего рынка событий, то вполне можно ожидать и весьма неплохого закрытия", — говорит Алексей Коренев из "Финама".

Оптимизм на глобальных рынках может способствовать попыткам тестирования недельных максимумов и движения в сторону 2500-2520 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

ВАЛЮТА

На валютном рынке курс доллара к рублю в начале торгов может остаться под давлением из-за повышения спроса на риск на рынках на фоне благоприятных ожиданий по торговым отношениям США и КНР, считает Старцев.

"На этой неделе такие факторы, как налоговый период, а также выступления представителей ФРС США относительно замедления темпов сокращения баланса, что в свою очередь приводит к повышению аппетита инвесторов к рисковым активам, будут оказывать меньшее влияние на курс российской валюты. Внимание инвесторов будет приковано к результатам торговых переговоров между США и Китаем", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

Большим фактором неопределенности для рубля остается также развитие санкционной риторики, добавил аналитик. По его мнению, в понедельник пара доллар-евро будет торговаться в диапазоне 65,15-65,95 рубля.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает боковую динамику в паре доллар-рубль – по его прогнозу, пара будет торговаться в коридоре 65-65,6 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,21-0,3%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также в плюсе: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 3,81%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,04%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,48%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%.

Стоимость нефти снижается на 0,28% — до 67,06 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро растет на 0,06% — до 1,1347 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в пятницу на позитивном внешнем фоне, отыграв потери четверга.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,74% — до 2488,63 пункта, индекс РТС — на 0,82%, до 1198,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 18 копеек – 65,39 рубля, евро — на 22 копейки, до 74,09 рубля, следует из данных Московской биржи.