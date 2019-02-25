ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) завтра опубликует отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашей оценке, чистая прибыль банка составит около 34 млрд руб. Это на 17% ниже, чем было в предыдущем квартале, и на 23% – чем в 4 кв. 2017 г., но предполагает годовой результат в размере 174 млрд руб., а следовательно, примерно соответствует годовому прогнозу менеджмента (170 млрд руб.) и означает рост на 45% по итогам года. Исходя из месячных показателей октября-ноября, мы ждем снижения маржи и ЧПД квартал к кварталу на 40 б.п. и 8% соответственно (ранее менеджмент указывал, что переклассификация Почта Банка снизит маржу примерно на 20 б.п. в 4 кв.). С другой стороны, чистые комиссии могли показать довольно сильную динамику – плюс 23% за квартал. Кроме того, данные за октябрь-ноябрь предполагают высокий прочий доход, что должно быть связано в том числе с продажей «ВТБ Страхования» Согазу.

ВТБ должен опередить сектор по росту кредитования год к году. В части расходов мы ждем сезонного роста, однако отношение Расходы/Доходы (по нашей оценке, на уровне 41,5%) должно быть ниже, чем в 4 кв. прошлого года (44,4%), в частности из-за переклассификации Почта Банка. Стоимость риска для 4 кв. мы оцениваем на уровне около 1,7% – чуть выше, чем в 3 кв., в том числе за счет несколько большего ослабления рубля. Корпоративный кредитный портфель, вероятно, прибавил порядка 2,5% за квартал (помимо прочего, из-за переоценки), тогда как рост розницы, судя по месячным данным, составил около 10%. За год, с поправкой на Почта Банк, ВТБ мог, таким образом, увеличить розничный портфель на 28% и, как и планировалось, опередить сектор, который показал рост примерно на 22%. Корпоративный портфель за год вырос, по нашей оценке, на 17%, в первую очередь за счет скачка в 3 кв. 2018 г. Это также заметно лучше динамики сектора в целом.

Дивиденды в этот раз, по-видимому, будут небольшими. В прессе уже назывались некоторые ориентиры на текущий год, в частности, ожидания менеджмента по росту розничного портфеля примерно на 20% по итогам года, однако завтра руководство банка, по всей видимости, представит развернутый годовой прогноз. Недавно появилась информация о том, что Минфин разрешил ВТБ в этот раз ограничиться выплатой только 15% прибыли в виде дивидендов. Если вся эта сумма относится только к обыкновенным акциям, то доходность по ним составила бы порядка 5,6%, однако мы полагаем, что указанные выплаты включают в себя и «префы» двух типов, принадлежащие государству. Система распределения дивидендов между разными классами акций пока неизвестна, но если предположить, что сохранится прошлогодний принцип уравнивания их доходности, то этот показатель может составить около 2,5%.