В пятницу Лента (LNTA LI – без рекомендации) опубликовала результаты по МСФО за 2 п/г 2018 г., которые отразили существенное замедление роста выручки при сокращении рентабельности. В частности, выручка компании возросла на 9% (здесь и далее – год к году) до 220 млрд руб. (3,3 млрд долл.) против роста на 18% в предыдущем полугодии. Скорректированная EBITDA снизилась на 4% до 19,1 млрд руб. (289 млн долл.), что на 5,4% ниже консенсусного прогноза. Скорректированная рентабельность по EBITDA упала на 1,2 п.п. до 8,7%. Чистая прибыль компании сократилась на 24% до 6,6 млрд руб. (100 млн долл.).

В следующем году компания может рассмотреть возможность выплаты дивидендов. Валовая рентабельность Ленты во 2 п/г 2018 г. снизилась на 0,1 п.п. до 21,1%. Общие и административные расходы в процентах от выручки составили 12,2%, увеличившись на 0,9 п.п., что отражает рост расходов на персонал, маркетинг и коммунальные услуги, опережающий рост выручки. Чистый долг компании составлял на конец года 93,3 млрд руб. (1,3 млрд долл.), что эквивалентно 2,6 скорректированной EBITDA за предыдущие 12 месяцев. В 2019 г. Лента спланирует открыть 8 новых гипермаркетов и 7 супермаркетов при капзатратах на уровне 15 млрд руб. Компания также сообщила, что рассматривает возможные изменения в своей корпоративной структуре в 2019 г., которые могут позволить ей выплатить дивиденды в начале 2020 г., но не предоставила больше никаких деталей.

Операционные условия остаются сложными. Замедление роста выручки и снижение рентабельности по EBITDA Ленты во 2 п/г. 2018 г. отражают достаточно сложные операционные условия в сегменте гипермаркетов российского розничного продовольственного рынка. Руководство компании отмечает улучшение динамики в четвертом квартале по сравнению с третьим и относительно хороший старт этого года. Но убедиться в том, что Ленте удалось переломить негативный тренд, можно будет не раньше публикации операционных результатов за первый квартал. У нас в данный момент нет рекомендации по акциям Ленты.