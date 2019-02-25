Норильский никель (MNOD: LI; РЦ $22/ГДР, ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 2018 г. по МСФО. Мы ожидаем, что показатели будут сильными на фоне недавнего ралли цен на палладий и ослабления рубля. Успешное выполнение производственных целей на 2018 г. и хорошая рентабельность EBITDA говорят в пользу того, что совет директоров будет рекомендовать щедрые окончательные дивидендные выплаты по итогам прошлого года, соответствующие годовой дивидендной доходности выше 12%, по нашей оценке. Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на акции компании на фоне продолжающегося ралли цен на палладий и возможной переоценки акций, исходя из роста мультипликаторов компаний по производству металлов палладиево-платиновой группы.

По нашему прогнозу, выручка почти не изменится в полугодовом сопоставлении и составит USD 5,8 млрд, что означает рост почти на 20% г/г. Компания нарастила производство меди (6,3%) и никеля (11,3 %) в 2П18, что может нейтрализовать снижение цен на металлы. Недавнее ралли цен на палладий также говорит в пользу сильного показателя выручки.

По нашему прогнозу, EBITDA за 2П18 превысит USD 3 млрд на фоне сильных объемов реализации и ослабления рубля.

Мы ожидаем, что чистая прибыль составит примерно USD 1,7 млрд, так как, по нашему прогнозу, капиталовложения выросли в 2П18, исходя из прогноза совокупных капиталовложения на год, который компания предоставила ранее. Норильский никель израсходовал USD 536 млн в 1П18; при этом прогноз капиталовложений на год равен примерно USD 1,7 млрд.

По нашей оценке, СДП составит USD 1,9 млрд, исключая дивидендные выплаты. В 1П18 компания направила на дивиденды USD 1,8 млрд.

Учитывая, что отношение чистого долга к EBITDA по-прежнему значительно ниже 1,8x, компания может направить 60% EBITDA за 2П18 на дивидендные выплаты, что соответствует USD 11,9/ГДР при дивидендной доходности 5-6%.

Отчетность Норильского никеля по-прежнему сильная. Мы считаем, что потенциал роста цен на палладий не исчерпан, так как на рынке наблюдается сильный дефицит этого металла, несмотря на слабый спрос на продукцию автопрома по всему миру. Продажи автомашин в Китае снижаются седьмой месяц подряд. На сырьевых биржах цены спот сильно превышают форвардные цены. Это веский аргумент в пользу существующего дефицита металла. Мы сомневаемся в том, что палладий можно будет в ближайшее время заменить платиной в каталитических конвертерах.

Во-первых, на их разработку и запуск с новым химическим составом потребуется два года.

Во-вторых, возможна лишь частичная замена палладия платиной (10-20%).

В-третьих, палладий обладает лучшими характеристиками эмиссионного контроля; при этом коэффициент замены палладия платиной составляет примерно 1:1.5. Что касается новых источников поставок палладия, то на среднесрочном горизонте сейчас нет новых значительных проектов по добыче металла. В то же время на добычу на месторождениях палладиево-плаиновой группы металлов в Южной Африке по-прежнему негативно влияют забастовки и сложные условия добычи. Напомним, что Норильский никель контролирует примерно 40% мирового рынка палладия. Производители металлов палладиево-платиновой группы торгуются по коэффициенту 2019П EV/EBITDA на уровне 10x. Норильский никель по этому коэффициенту торгуется на 30% дешевле компаний-аналогов, при этом дивидендная доходность бумаги исчисляется в двузначном выражении. Поскольку цены на палладий пробили уровень $1500/унцию на прошлой неделе, мы полагаем, что инерционно они могут вырасти еще на 10-20%. Более благоприятная монетарная политика может оказать поддержку спросу на автомобили по всему миру, продолжив поддерживать ожидания спроса на палладий. Мы считаем, что, исходя из мультипликаторов компаний по производству металлов палладиево-платиновой группы, шансы на переоценку акций Норильского никеля высоки, тогда как снижение цен на палладий, на наш взгляд, маловероятно.