Газпром нефть объявила финансовые результаты по МСФО за 4к18 и провела телеконференцию для инвесторов. Опубликованные показатели выглядят ожидаемо слабыми: в отчетном периоде выручка снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 5% (соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу), а EBITDA сократилась на 27% к/к (на 4% ниже, чем мы ожидали, и на 1% выше консенсус-прогноза).

На внеоперационном уровне компания отразила списания, вследствие которых чистая прибыль оказалась на 4% ниже заложенного нами значения. Однако в ходе телеконференции представители менеджмента отметили, что Газпром нефть планирует скорректировать чистую прибыль на размер разового списания. С учетом этой корректировки коэффициент дивидендных выплат за 2018 г. может немного превысить 35%. Исходя из коэффициента в 35%, дивиденды за 4к18, по нашим оценкам, составят 5,8 руб. на акцию, что предполагает дивиденды по итогам года в 27,8 руб./акция (доходность 8,3%). Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев равна 4,7 долл. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 0%.

По бумагам Газпром нефти мы подтверждаем рекомендацию Продавать.