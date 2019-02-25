Лента опубликовала слабые результаты по МСФО за 2п18 – они оказались ниже наших прогнозов и ожиданий рынка в общей сложности на 7% по EBITDA и на 20% по чистой прибыли.

Между тем после сокращения планов органического роста финансовые показатели отошли на второй план по важности, уступив место новостям о возврате капитала и доходности для акционеров. На результатах за второе полугодие негативно сказались замедление роста выручки (до 9% г/г, вдвое по сравнению с уровнем 1п18), убытки в связи с почти полным прекращением оптовых операций, увеличение товарных потерь на 70 бп, до 2,4%, и относительное увеличение коммерческих, общих и административных расходов (на 90 бп, до 12,2% от выручки). В итоге несмотря на рост выручки на 13% г/г, EBITDA осталась на прежнем уровне, а чистая прибыль и вовсе упала на 11% г/г. Планы руководства компании предполагают умеренный органический рост (3% г/г в нашей модели) и немалые капитальные затраты в размере 15 млрд руб., значительная часть которых будет направлена на развитие системы снабжения и ИТ.

Мы снизили наш прогноз по чистой прибыли на 2019–2023 гг. на 20% и нашу прогнозную цену на 12 месяцев на 25%, до 3,70 долл. за одну ГДР. Поскольку новая оценка подразумевает ожидаемую полную доходность 15%, мы пересматриваем рекомендацию с Покупать до Держать.

На текущий момент, хотя денежный поток увеличивается, перспективы выплат акционерам остаются неопределенными, а программа обратного выкупа реализуется медленно. Импульсом к росту котировок могли бы стать новости об офертах или дивидендах.