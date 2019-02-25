Неделя на глобальных площадках стартует оптимистично.

Азиатские фондовые индексы в зеленой зоне, как и валюты развивающихся стран. Поводом для позитива на глобальных площадках стали новости о продлении сроков торгового перемирия между США и Китаем. Трамп продлил мораторий на повышение пошлин на импорт китайских товаров, ранее истекавший 1 марта. В течение марта предполагается встреча американского и китайского лидеров. Развивающиеся рынки на этом фоне, вероятно, сохранят уверенную динамику в течение месяца.

В течение недели в фокусе глобальных площадок будут многочисленные выступления от представителей ФРС, включая главу ФРС Пауэлла, который выступит в Конгрессе с комментарием по политике ФРС. Из всех выступлений участники рынка попытаются выделить новую информацию про возможные сроки прекращения сокращения баланса ФРС. Если поступят какие-либо сигналы о том, что это может произойти до октября, то доллар может оказаться под давлением. Дополнительным негативным фактором для доллара выступает тема приближающегося потолка государственного долга в США. Совокупно данные факторы могут подтолкнуть пару EURUSD выше к отметкам 1.14.