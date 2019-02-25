ФАС предложила вынести сделку по продаже 10% в проекте Арктик СПГ-2 Новатэка французской Total на правительственную комиссию по иностранным инвестициям, до того, как ведомство даст собственное одобрение. Логика такого шага заключается в том, что по расчетам ФАС, с учетом доли Total в Новатэке (19.4%) французская компания сможет нарастить свою эффективную долю в месторождении Утреннее (входит в состав АСПГ-2 и имеет федеральное значение) выше 25%. Напомним, что в 2018 Новатэк договорился о продаже 10% АСПГ-2 компании Total за $2.55 млрд, сделка должна быть закрыта к 1 апреля 2019.

Наше мнение. Хотя мы считаем, что изменение подхода ФАС к утверждению продажи не представляет риска для сделки Total-Новатэк как таковой, оно все же может привести к задержке по срокам. Будучи первой сделкой по АСПГ-2, этот контракт воспринимается инвесторами и потенциальными партнерами как бенчмарк, и поэтому потенциальная задержка является НЕГАТИВНОЙ с точки зрения восприятия, на наш взгляд, особенно с учетом того, что Новатэк планировал объявить новых партнеров в АПСГ-2 уже в марте-апреле 2019, а японские СМИ сообщали, что Mitsubishi и Mitsui могут приобрести 10% в АСПГ-2 за $2.7-3.6 млрд. Тем не менее мы подчеркиваем, что на данном этапе степень предполагаемой задержки не ясна, и продолжаем следить за ситуацией.