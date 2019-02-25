Российские суверенные евробонды в пятницу начали торги вновь с нейтральной динамики. Но во второй половине дня доходность UST10 стала резко снижаться, а цены на нефть по-прежнему двигались вверх, что стало позитивным сигналом и позволило российским еврооблигациям подрасти в цене. Подорожали при этом преимущественно длинные бумаги – на 0,5–0,6 п.п., среднесрочные прибавили не более 0,2 п.п. По итогам недели был отмечен заметный рост котировок, доходности вдоль суверенной кривой упали в среднем на 7 б.п. – это лучший результат среди бумаг развивающихся рынков, и он был обусловлен как восстановлением после падения неделей ранее на новостях о санкциях, так и реакцией на продолжающийся рост цен на нефть (в пятницу нефтяные котировки доходили до 67,6 долл./барр., но затем растеряли дневной прирост, опустившись до 66,9 долл./барр.). Пятилетний CDS-спред за неделю сократился до 135 б.п. – это минимум с начала месяца.

Суборды Сбербанка и евробонды Русала вышли в лидеры рынка по итогам недели. Корпоративные евробонды в пятницу и на прошлой неделе в целом показывали рост котировок. Бумаги нефтегазового сектора подорожали меньше, чем в среднем по рынку, – всего на 0,1–0,2 п.п. (некоторые бумаги выросли в цене на 0,3 п.п.), впрочем, их потери неделей ранее были меньше, чем у бумаг из других секторов. Еврооблигации госбанков восстанавливались после снижения котировок на предыдущей неделе и оказались среди лидеров рынка, подорожав на 0,3–0,6 п.п. При этом лучший результат продемонстрировали суборды Сбербанка – плюс 0,7–0,8 п.п. от номинала, но, как мы отмечали ранее, дальнейший рост относительно старших выпусков банка маловероятен, и скорее всего спреды будут расширяться. Среди бумаг частных банков в пятницу выделился «вечный» суборд Тинькофф Банка – он отреагировал ростом на 0,5 п.п. на новость о повышении рейтинга агентством Moody’s до «Ba3» со стабильным прогнозом. По итогам недели лидерами стали «вечные» субординированные выпуски Альфа Банка, которые прибавили по 0,8–1,4 п.п. от номинала. В пятницу заметно подорожали бумаги Русала, в результате рост их котировок за неделю составил 0,5–1 п.п. Также в лидерах были бумаги Норильского никеля – плюс 0,2–0,5 п.п. от номинала.

Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 сейчас стабильна, при этом на фоне прогресса в переговорах между США и Китаем спрос на активы ЕМ может подрасти и оказать поддержку российским бумагам. Впрочем, возможно, что этот фактор будет нивелирован снижением цен на нефть в пятницу вечером до нынешних 67 долл./барр. Азиатские рынки сегодня растут, фьючерсы на американские индексы тоже в плюсе.