Ставки овернайт продолжили снижаться. MosPrime овернайт опустилась до 7,58%. Избыток ликвидности на счетах банков и отсутствие действий ЦБ, направленных на стерилизацию избыточной ликвидности, и привели к снижению ставок на межбанковском рынке. Сегодня же ставки должны развернуться, спрос на ликвидность начнет расти из-за налоговых платежей (сегодня суммарный платеж в бюджет может достичь 800 млрд руб.). Но сейчас кажется более показательной не сама динамика ставок, а реакция Центробанка на их снижение. В этот раз регулятор на удивление спокойно отнесся к снижению ставок межбанковского рынка и не вышел с депозитным аукционом тонкой настройки. Этот факт вкупе с отказом увеличивать объем размещений КОБР может означать готовность Банка России пойти на некоторое смягчение денежно-кредитных условий на рынке даже при неизменном уровне ключевой ставки. Стоит отметить, что подобное смягчение монетарных условий не гарантирует снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Мы по-прежнему считаем, что в этот раз ЦБ сохранит ставку неизменной. Вместе с тем шансы на возобновление цикла смягчения ключевой ставки во второй половине года растут.

До конца недели еще предстоит заплатить налог на прибыль. Срок выплат – четверг, 28 февраля, объем, по нашим оценкам, может составить 160–170 млрд руб. Теоретически определенную поддержку ликвидности может оказать погашение ОФЗ на этой неделе, но серьезно рассчитывать на нее не приходится. Во-первых, банки далеко не единственные держатели ОФЗ, а во-вторых, более вероятным кажется вариант, при котором значительная часть будет реинвестирована на долговом рынке, а не использована для покрытия текущих нужд кредитных организаций. Тем не менее кратковременную поддержку ликвидности это погашение обеспечить способно.