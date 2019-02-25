Нефтяные цены остаются относительно стабильны, несмотря на общий оптимизм на площадках, обусловленный промежуточными итогами американо-китайских переговоров. Накануне президент США продлил мораторий на повышение пошлин на товары из Китая, отметив значительный прогресс в переговорах.

Однако нефтяным ценам в отличие от фондовых активов, очевидно, не хватает драйверов для дальнейшего роста. Ранее мы отмечали, что участники нефтяного рынка в среднесрочной перспективе будут в большей степени склонны к проявлению умеренного оптимизма, поскольку баланс спроса и предложения находится под относительным контролем благодаря усилиям ОПЕК+, тогда как динамика роста спроса вызывает вопросы из-за признаков замедления глобального экономического роста. К слову индекс MSCI World Index с начала года прибавил 11%, MSCI EM Index — 9.5%, тогда как рост Brent составил боле 20%.

На текущей неделе динамику рынка продолжит определять новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и КНР, а также предварительные отраслевые данные по исполнению сделки ОПЕК+ в феврале, которые могут поступить на рынок к концу недели.